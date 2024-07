Nieuwe minister: ‘Ze laten niet lang meer op zich wachten’ 

In hun eerste week als minister vertrokken Ruben Brekelmans, minister van Defensie, en Caspar Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken, naar Oekraïne. In gesprek met de Zelensky zegden de twee toe dat het beloofde militair materieel snel in Oost-Europa zal zijn.

Direct na de eerste ministerraad reisden de twee ministers af naar de Oekraïense havenstad Odesa. Tegen ANP gaf Brekelmans aan dat er wat betreft de levering van de Patriot-systemen aan een periode van enkele weken gedacht moet worden. Ook de F-16’s zullen binnen aanzienlijke tijd naar Oekraïne gestuurd worden. ‘De toegezegde F-16’s laten niet lang meer op zich wachten’, aldus de nieuwe minister van Defensie. Over een specifieke datum hield Brekelmans de kaarten nog even tegen de borst. Volgens hem is dit om de operationele veiligheid te garanderen. ‘Dat wil Oekraïne ook niet. We willen Poetin niet wijzer maken dan dat hij al is’, aldus Brekelmans.

De Russen zijn niet blij met het besluit het oude kabinetsbeleid ten opzichte van Oekraïne voort te zetten. Vorige week reageerde de Russische ambassade in Den Haag op de ‘roekeloze leveringen van F-16’s’. Daarbij zei zij dat zowel de vliegtuigen als de vliegvelden vanwaar de toestellen opstijgen als ‘legitieme doelwitten’ worden beschouwd.

Tijdens hun bezoek benadrukten de twee het belang van de steun aan Oekraïne. De havenstad Odesa is inmiddels flink geraakt en en belangrijke voorzieningen liggen grotendeels in puin. ‘Mijn boodschap aan alle functionarissen van de Oekraïense regering is dat Nederland Oekraïne bijstaat en Oekraïne op politieke, militaire, financiële en morele manieren zal blijven steunen,’ aldus Veldkamp. De NSC-minister nam ook een zak geld mee. Al is met die patriot-systemen en F16’s natuurlijk wel een groot bedrag gemoeid. Een bedrag van acht miljoen is voor een VN-fonds dat martelingen, verkrachtingen en kinderontvoeringen onderzoekt. Daarbovenop komt nog eens twee miljoen voor onderzoek naar forensisch bewijs van oorlogsmisdaden.