A320 onverwachts naar andere luchthaven in Londen

Een Airbus A320 van British Airways werd tijdens de nadering van Londen Gatwick getroffen door een blikseminslag.

Het toestel, registratie G-EUYM, steeg eergisteren omstreeks 13:30 uur als BA919 op vanuit het Duitse Stuttgart in de richting van Londen Heathrow. Via België en de Noordzee vloog de A320 het Engelse luchtruim binnen. Vermoedelijk tijdens de nadering van de bestemming werd die getroffen door bliksem. Waar het toestel geraakt werd, is niet bekend. De machine lijnde op voor Heathrow en daalde tot een hoogte van 3.600 voet (omgerekend 1.000 meter) toen de A320 de nadering afbrak. Piloten nemen in het geval van een blikseminslag geen enkel risico. Hoewel vliegtuigen erop gebouwd zijn onweer te herleiden naar de uiteinden, waaronder de vleugeltips, kan in een enkel geval schade opgelopen worden aan onder meer de weerradar.

Een blikseminslag leidde ertoe dat de A320 een ongeplande landing op Gatwick maakte © Flightradar24.com

Uitwijken naar Londen Gatwick

Na de inslag vloog de A320 onverwachts op een hoogte van ongeveer 2.000 meter door naar Londen Gatwick. ‘BA919 is eerder vanmiddag (zondagmiddag, red.) omgeleid naar Gatwick vanwege weersomstandigheden in de regio’, aldus een woordvoerder van British Airways bij Daily Mail. Na iets minder dan twee uur na take-off landde de machine op de luchthaven in het zuiden van de Engelse hoofdstad, ongeveer 63 kilometer verwijderd van Londen Heathrow. Bij het incident bleven alle bemanningsleden en passagiers ongedeerd. Ze verlieten het vliegtuig en stapten een bus in die hen alsnog naar de aanvankelijke bestemming zou brengen. De A320 bleef zes uur aan de grond staan wegens een gewoonlijke inspectie die plaatsvindt na een blikseminslag. Daarna vloog de machine alsnog naar Heathrow. Een dag later hervatte het toestel haar commerciële vluchten met een trip naar uitgerekend Stuttgart.