A340 als pendeldienst vanuit Düsseldorf

Een Airbus A340 van Edelweiss pendelde afgelopen weekend meerdere keren op en neer om de Zwitserse voetbalfans weg en terug te brengen van en naar Duitsland.

Het toestel, registratie HB-JMF, werd vrijdag en zaterdag voor de eerste keren ingezet om de supporters vanuit Zürich naar Düsseldorf te vliegen, de Duitse speelstad waar Zwitserland zaterdagavond na strafschoppen ten onder ging tegen Engeland (5-3 nadat de wedstrijd na verlenging in 1-1 eindigde). Vrijdagmiddag vertrok de A340 rond de klok van 17:45 uur vanuit de Zwitserse stad in de richting van Düsseldorf. Daar arriveerde die 55 minuten later. Na een turn around van iets minder dan twee uur keerde de machine terug naar Zürich. De volgende ochtend vertrok de A340 opnieuw met Zwitserse voetbalfans naar de Duitse stad. ’s Middags keerde die weer terug naar dezelfde luchthaven in Zwitserland. Zondagochtend, een dag na de uitschakeling, werd de A340 volgens de aeroTELEGRAPH opnieuw opgetrommeld. Dit keer om de supporters weer op te halen. Die dag pendelde het toestel twee keer op en neer.

Een A340 van Edelweiss bracht de Zwitserse supporters na de uitschakeling thuis © Flightradar24.com

Zwitserse nationale elftal

Niet alleen de supporters ook het Zwitserse nationale voetbalelftal vloog vanuit Düsseldorf terug naar Zürich. Na hun verlies in de Düsseldorf Arena, het stadion dat zich nabij het vliegveld van de stad bevindt, vloog de Zwitserse voetbalselectie om 23:25 uur terug naar Zürich in een A320, registratie HB-IJL. Daar landde het iets na middennacht.

Door de uitschakeling van Zwitserland is Engeland morgenavond de tegenstander van het Nederlands elftal in de halve finale van het Europees Kampioenschap (EK). De wedstrijd wordt 21:00 uur afgewerkt in het BVB Stadion in Dortmund.