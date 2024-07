Nieuwe bestemming Rotterdam zorgt voor kritiek

Luxair wil vanaf 27 oktober vijf keer per week tussen Rotterdam The Hague Airport en Luxemburg vliegen.

De heenvlucht op maandag, woensdag en donderdag, de LG8723, vertrekt dagelijks 14:20 uur vanuit Luxemburg en arriveert na één uur en vijf minuten op de Rotterdamse luchthaven. De terugvlucht vertrekt die dagen als LG8724 om 16:10 uur en keert om 17:15 uur terug op de luchthaven in Luxemburg. Op vrijdag en zondag stijgt vlucht LG8721 om 19:05 uur op vanuit Luxemburg waarna die 20:10 uur op Rotterdam The Hague Airport verschijnt. De terugvlucht (LG8722) verlaat Nederland om 20:55 uur waarna die wederom na één uur en vijf minuten in Luxemburg aankomt. Luxair zet op deze route een Bombardier Q400 in die plaats biedt aan 76 passagiers. In een verklaring laat de luchtvaartmaatschappij weten dat deze route geschikt is voor zowel zakelijke reizigers als vakantiegangers.

Korte afstand

De introductie van deze vlucht stuit echter op kritiek. De afstand tussen Rotterdam en Luxemburg bedraagt circa 380 kilometer. ‘En als er een markt is voor dit soort vluchten mag Luxair ze gewoon aanbieden. De grote vraag is: moet je dit willen? Wat mij betreft niet. We zouden juist moeten matigen. Waarom zou je op zo’n heel korte afstand vliegen? Eigenlijk zou je alles onder de 500 kilometer met bus, auto of trein moeten doen’, aldus Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, die wel aangeeft dat de Q400 wel zuiniger is dan andere vliegtuigen, in Algemeen Dagblad.

Investeren in alternatief

Habtamu de Hoop, Kamerlid van GroenLinks-PvdA, kan zich evenmin vinden in deze korte vlucht van en naar Rotterdam. Hij wijst er dan ook op dat geïnvesteerd dient te worden in het treinnetwerk. Een treinreis vanuit Nederland naar Luxemburg duurt vandaag de dag meer dan vijfeneenhalf uur. ‘Die moeten we zo snel mogelijk vervangen door goede, betrouwbare en snelle internationale treinen. Ook naar Luxemburg. Ik heb schriftelijke vragen aan de minister gesteld hoe het staat met de plannen hiervoor’, aldus De Hoop.