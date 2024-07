‘Onbeleefde’ ongeplande landing British Airways A380

Passagiers van een British Airways A380-vlucht waren na de ongeplande landing in Boston niet te spreken over de informatievoorziening.

De Superjumbo, registratie G-XLEC, steeg zondagnacht 0:15 uur lokale tijd, anderhalf uur later dan de planning aanvankelijk voorschreef, als BA292 op vanuit Washington (Verenigde Staten) op weg naar Londen Heathrow. Nadat de A380 in noordwestelijke richting opgestegen was, boog die af naar het noordoosten voor de oversteek naar het Europese continent.

Rook in cabine

Echter, boven de Atlantische Oceaan kreeg de Superjumbo te maken met een technisch probleem. Een bemanningslid zou een brandende lucht in de cabine hebben opgemerkt. Sommige passagiers gaven eveneens aan een afwijkende geur te ruiken, terwijl een aantal zich nergens bewust van was. Hoe dan ook, de piloten besloten terug te keren naar de VS. Op de terugweg daalde de A380 van bijna twaalf kilometer hoogte naar elf kilometer.

Weinig informatie

Uiteindelijk maakte het toestel een ongeplande landing in Boston. Hulpdiensten wachtten de A380 op voor inspectie. De passagiers moesten het toestel verlaten zonder, naar eigen zeggen, verder geïnformeerd te worden. Sommige reizigers vroegen of British Airways te hulp zou schieten, maar als reactie daarop zou een manager van de luchtvaartmaatschappij naar verluidt gedreigd hebben de politie te bellen. ‘Ze zijn zo onbeleefd geweest vandaag. Ze zeiden tegen mensen: ‘Hé, zoek je hotel. Hier is een nummer dat u kunt bellen. Mogelijk krijgt u uw geld terug.’’, aldus Jenna Glieespen, een van de passagiers aan boord van de A380, bij Boston 25 News. Een andere reiziger, Janice Siegel, zei: ‘British Air had iets behulpzamer kunnen zijn. De berichtgeving was niet perfect.’