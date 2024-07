Opnieuw een incident bij United Airlines | Video

Een Boeing 757-200 van United Airlines verloor tijdens take-off een van haar wielen van het hoofdlandingsgestel.

Het toestel, registratie N14107, steeg gisterenochtend 7:15 uur lokale tijd met 174 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord op vanuit Los Angeles voor een binnenlandse vlucht naar Denver. Echter, tijdens take-off, blijkt uit beelden die op de sociale media verschenen, schoot een wiel van de 757 los en rolde die over de landingsbaan. Ondanks dat raakte niemand op de grond gewond. ‘Het wiel is teruggevonden in Los Angeles en we onderzoeken wat de oorzaak van deze gebeurtenis is geweest’, aldus een woordvoerder van United Airlines in een verklaring aan de The Guardian. Het toestel vloog vervolgens door Denver waar het iets minder dan twee uur later veilig arriveerde. De 757 stond voor de rest van de dag aan de grond. United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2024

Eenzelfde incident

In maart dit jaar overkwam een 777-200 van United Airlines hetzelfde. De machine steeg op vanuit San Francisco waarna een wiel losschoot. In tegenstelling tot de 757 zorgde dit incident wel voor forse schade. Het wiel belandde op een auto waardoor enorme deuken ontstonden en de ramen sneuvelden. De 777 kwam daarna wegens de grote hoeveelheid brandstof die het bij zich had in een holding terecht en werd uiteindelijk omgeleid naar Los Angeles. United Airlines Boeing 777-200 (N226UA, built 2001) lost the aft inner wheel on the left maingear moments after getting airborne from runway 28L at San Francisco-Intl AP (KSFO), CA. The wheel fell into a parking lot demolishing a parked car. No one on the ground was injured.… pic.twitter.com/xflQzYhxuX— JACDEC (@JacdecNew) March 8, 2024

Donkere wolken

United Airlines wordt geteisterd door donkere wolken. De incidenten stapelen zich op. In dezelfde maand als het incident met de 777 belandde een 737 MAX 8 naast de taxibaan en kreeg een ander toestel van de luchtvaartmaatschappij te maken met een hydraulisch probleem.