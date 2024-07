TUI 787 maakt van drie- een vierstopper

Een Boeing 787-8 van de Nederlandse tak van TUI maakte eergisteren wegens een medisch noodgeval een ongeplande landing.

Het toestel, registratie PH-TFJ, vertrok 12:05 uur als OR375 vanaf de Kaagbaan (06/24) op Schiphol op weg naar Willemstad. TUI combineert meerdere keren per week de vlucht naar Willemstad met een bezoek aan Punta Cana. Via de Noordzee vloog de 787 het Engelse luchtruim binnen. Echter, daarboven deed volgens AirLive.net een medisch noodgeval zich voor. Wat precies aan de hand was, is niet bekend. Ter hoogte van Sheffield, een stad ten oosten van Manchester, maakte de Dreamliner een rondje om vervolgens in de richting van Londen Gatwick te vliegen.

Door een medisch noodgeval maakte de 787 een ongeplande landing in Gatwick © Flightradar24.com

Dokter aan boord?

Tijdens een medisch noodgeval vraagt het cabinepersoneel door de intercom of er toevallig passagiers met een medische achtergrond aan boord zitten om mogelijk te assisteren bij de eerstehulpverlening. In een vliegtuig bevinden zich AED’s (defibrillators) en alle cabineleden zijn getraind om te reanimeren. Indien geen reiziger met een medische achtergrond aan boord zit, kan de cabin crew ervoor kiezen contact op te nemen met de lokale medici. Daarnaast kunnen zij hen telefonisch begeleiden vanaf de grond.

Vertraging door ongeplande landing

De 787 maakte uiteindelijk één uur en twintig minuten na take-off een ongeplande landing op baan 26L. Daar werd het toestel vervolgens bijgetankt. De Dreamliner vertrok 14:45 uur lokale tijd alsnog in de richting van Willemstad. Daar arriveerde de machine met iets meer dan drie uur vertraging. Die vertraging had op haar beurt weer gevolgen voor de vlucht naar Punta Cana en Schiphol.