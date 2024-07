‘Subsidiejunkie’ Lufthansa wederom onder vergrootglas

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de staatssteun die door de Duitse regering aan Lufthansa toegekend is. Vorig jaar oordeelde het Europees Hooggerechtshof dat Lufthansa de staatssteun tijdens de coronaperiode onterecht had ontvangen na fouten van de Europese Commissie. Met het onderzoek moet duidelijk worden of de procedure correct verlopen is.

In 2020 spanden Ryanair en Condor samen een zaak aan tegen de Duitse flag carrier. De maatschappijen strijden met Lufthansa om dezelfde reizigers en zij vonden de steun daarom oneerlijk en noemden die ‘illegaal’. De Ierse airline sprak vol onbegrip over het geld dat Lufthansa ontving omdat de meeste luchtvaartmaatschappijen het slechts moesten doen met steunregelingen voor salarissen. Ryanair-CEO Michael O’Leary noemde de Duitse airline zelfs een ‘crack-cocaïnejunkie’ en een ‘subsidiejunkie’.

De zaak werd uiteindelijk gewonnen door de twee eisers die daarmee een groot succes boekten. Voor Ryanair was het niet de enige zaak waar zij als winnaar de zaal uitliep. Ook de staatssteun voor KLM, Air-France en zelfs mede-eiser Condor moest eraan geloven.

Vorig jaar bleek in de rechtszaal dat de Duitse staatssteun aan Lufthansa van zes miljard euro inderdaad niet volgens de juiste procedure verleend was. Zo ging de Commissie ervan uit dat de grootste Duitse luchtvaartmaatschappij niet voldoende kon lenen op de financiële markten. Daarnaast vonden de rechters dat de marktmacht van de airline verkeerd is beoordeeld. De Europese Commissie heeft dus fouten gemaakt en gaf daardoor onterecht groen licht voor de reeds in 2022 terugbetaalde steun.

De Commissie gaat nu opnieuw kijken of Lufthansa het geld niet had kunnen lenen bij de bank of een andere instantie. Tijdens het onderzoek wordt er meer rekening gehouden met de macht van de maatschappij op de luchthavens van Wenen en Düsseldorf. Mocht dit het geval zijn, wordt de staatssteun afgekeurd en daar kunnen grote gevolgen aan vastzitten.