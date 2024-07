Transavia 737 gestrand op luchthaven Brussel

Een Boeing 737 van Transavia heeft dinsdag forse rompschade opgelopen op de luchthaven van Brussel.

Als gevolg van de harde wind werd de 737 geraakt door een bagagekar of een container, waardoor er een gat in de romp is ontstaan. Het toestel, de PH-HXF, zou later op de middag van Zaventem naar het Spaanse Alicante vliegen, maar die vlucht werd als gevolg van de schade geannuleerd. Het vliegtuig, dat normaliter vanuit Eindhoven en Brussel opereert, lijkt voorlopig aan de grond te staan. Transavia zegt druk bezig te zijn met het vinden van een alternatief voor de door het voorval getroffen reizigers.