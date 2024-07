Trein valt uit: Deense CRJ voor Nederlands elftal 

Een domper voor het Nederlands elftal: in aanloop naar de halve finale tegen Engeland zou de volledige nationale ploeg de trein richting Dortmund pakken. De treinreis, die ruim twee uur zou duren, werd gistermiddag echter op het laatste moment geannuleerd.

Het Duitse spoornetwerk staat niet bepaald bekend om de betrouwbaarheid. Menig Deutsche Bahn-reiziger is wel bekend met de vertragingen en annuleringen op het Duitse spoornetwerk. Het overkwam de ploeg van bondscoach Koeman ook. Het elftal kwam pas vlak voor vertrek erachter dat de treinreis was komen te vervallen. De reden is wat opmerkelijk: een aanrijding met een vogel zou de reden voor de treinuitval zijn geweest, aldus de bondscoach. Oranje moest plots opzoek naar ander vervoer.

Er werd toch maar weer uitgeweken naar het vervoer waarmee Oranje ook op het EK arriveerde: het vliegtuig. Dinsdagavond tegen iets voor half negen vertrok een Deense CRJ-900, registratie OY-MIT, met de spelers van het Nederlands elftal in de richting van Dortmund. Een halfuur na vertrek stond het toestel alweer aan de grond. Weliswaar enkele uren later dan voorzien. De geplande persconferentie met de bondscoach van Oranje en reserve-aanvoerder Nathan Aké was daarom ook afgelast. ©FlightRadar24

Commotie rondom Oranje

In aanloop naar het EK ontstond er al enige commotie rondom de keuzes van de ploeg van Koeman. Oranje vertrok namelijk met het vliegtuig naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Een 737-300 bracht de ploeg van de luchthaven van Rotterdam naar de luchthaven van Braunschweig nabij het trainingskamp.

De Engelsen hebben geen reisproblemen in Duitsland. De tegenstanders van het Nederlands elftal in de halve finale pakten al eerder op de dag het vliegtuig vanaf Erfurt naar de stad waar de twee elkaar treffen.