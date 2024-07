Vakbonden dreigen luchthavens Parijs plat te leggen

Het bestuur van de luchthaven van Parijs (CDG) kijkt angstvallig naar acties van de vakbonden. De top van de luchthaven is bang dat, mochten de vakbonden gaan staken, de investering van vijftig miljoen euro voor de Olympische Spelen nog wel eens duur uit kan vallen.

Er komt een drukke tijd aan voor de werknemers op de Parijse vliegvelden Charles de Gaulle en Orly. De twee grootste luchthavens van Frankrijk verwachten miljoenen passagiers tijdens de Spelen, die de komende zomer in de Franse hoofdstad gehouden worden. De werknemers vinden echter dat zij niet genoeg waardering ontvangen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Zij willen daarom dat de top van de luchthaven hen tegemoet komt met grotere bonussen tijdens de Spelen. Ook vinden zij dat de luchthavens meer personeel aannemen moeten. Als er niet wordt geluisterd gaan de vakbonden op 17 juli staken, een dag voordat duizenden sporters met hun delegaties naar Parijs vliegen.

De Franse vakbonden zeggen niet anders te kunnen dan staken. ‘Het feit dat we geforceerd worden te staken is vanwege de koppige onwil van het bestuur en, in het bijzonder van de CEO van het vliegveld’, aldus de vakbonden in een gezamenlijke brief afgelopen maandag. De luchthavens mogen dan wel de toegangspoorten tot het land zijn maar, of een staking echt wat uit gaat halen, valt nog te bezien. Bij een vorige vakbondsactie in mei staakten de vakbonden namelijk ook al. Het lukte hun echter toen niet genoeg werknemers te mobiliseren om echt effect te hebben op de gang van zaken op het vliegveld van Parijs.

Mobilisatie

Als het de vakbonden niet lukt om de werknemers te mobiliseren, dan lukt het de luchthavens wel. Voorafgaand aan de spelen komen er al duizenden sporters naar het toneel van de Olympische Spelen. Een week later worden die ook nog eens nagereisd door hordes aan enthousiaste sportliefhebbers. Parijs Charles de Gaulle verwacht zo’n driehonderdduizend passagiers per dag te verwelkomen. Een aantal dat met honderdduizend hoger ligt dan vorige zomer en vijftig duizend hoger ten opzichte van piekjaar 2019. Daarom zijn er, gedurende de Spelen, honderd douaneposten extra beschikbaar die ook nog eens dag én nacht functioneel zijn.