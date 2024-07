Cabinepersoneel Southwest bang voor colablikjes

Onder het cabinepersoneel van Southwest Airlines is een angst ontstaan voor frisdrankblikjes. Het opmerkelijke probleem lijkt zich nergens anders voor te doen.

Enkele crewleden raakten de afgelopen tijd gewond aan boord van Southwest-vliegtuigen. De blikjes, voor frisdranken als Cola, ontploffen soms tijdens de vlucht. Cabineleden hielden in enkele gevallen sneeën over aan de kleine explosies. Een stewardess deelde een foto van een collega die een grote snee had als gevolg van een ontploffend blikje. Haar collega had meerdere hechtingen nodig.

De opmerkelijke incidenten komen naar verluidt ook steeds vaker voor. Online vragen werknemers van Southwest regelmatig of crew van andere luchtvaartmaatschappijen hetzelfde probleem ondervinden. Het lijkt er echter op dat de complicatie zich alleen voordoet bij vluchten van de low cost-airline.

Theorie

Een theorie die door bezorgde Southwest-crew wordt gedeeld is dat de kwestie te maken heeft met stijgende zomertemperaturen en de manier waarop de maatschappij haar vliegtuigen voor de volgende vlucht bevoorraad. Airlines gebruiken vaak gekoelde drankkarren die rechtstreeks vanuit de cateringwagens worden geladen. Bij Southwest worden de dranken daarentegen op geen enkele manier gekoeld. De maatschappij neemt inmiddels stappen om de ontploffende blikjes tegen te gaan.