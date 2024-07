Mogelijk verplaatsing MH17-brokstukken

Als het aan Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 ligt, worden de brokstukken van de MH17 openbaar tentoongesteld.

De stichting geeft aan dat ze ernaar streeft dat de brokstukken verhuisd worden naar Vijfhuizen, het dorp waar het monument van de MH17 zich bevindt. Hiermee moeten de brokstukken toegankelijk worden voor het publiek. ‘Het dorp heeft immers het park en het monument van MH17 geadopteerd, en er zijn vrijwilligers uit de omgeving die dat onderhouden. We gaan het alleen maar nog mooier maken’, zegt Ploeg vastberaden in gesprek met NU.nl. Best photographs of the day:

Trial judges and lawyers view the reconstructed wreckage of Malaysia Airlines flight MH17 at Gilze-Rijen military airbase pic.twitter.com/WPBkZSwWJH— TaaSaparot (@TaaSaparot) May 27, 2021

Budget nodig

De Tweede Kamer liet vorige week weten open te staan de brokstokken onder te brengen in een herdenkingscentrum. Onder meer D66, GroenLinks, PvdA en de PVV waren daarvan een voorstander. Die laatste maakt samen met de VVD, NSC en BBB deel uit van het nieuwe kabinet. Die partijen dienen volgens Ploeg budget vrij te maken om de verplaatsing te realiseren. ‘Dan moeten we concrete bouwplannen maken, procedures aangaan en hopen dat niemand bezwaar maakt’, aldus de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, die aangeeft dat het plan zich momenteel nog in de initiatiefase bevindt.

Boodschap

Vandaag de dag staat de reconstructie nog op vliegbasis Gilze-Rijen. In een loods zijn de wrakstukken van de voorkant van de Boeing 777-200, weliswaar met forse schade, opnieuw in elkaar gezet. Alleen achter de schermen zijn die momenteel nog te zien, maar de mogelijke verplaatsing naar Vijfhuizen heeft volgens Ploeg een boodschap. ‘Een plek waar nabestaanden en vooral ook het brede publiek informatie kan krijgen over het verhaal van MH17. Want je kan van alles vertellen over MH17, maar als je de reconstructie ziet, is dát het verhaal’, zegt hij.