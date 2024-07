Monteur vliegtuigmotor Boeing 737 ingezogen

Een monteur werd tijdens routinematige checks de motor van een Boeing 737-500 van Varesh Airlines ingezogen.

Het toestel, registratie EP-VAF, arriveerde vroeg in de ochtend op de luchthaven van Chabahar (Iran) na een binnenlandse vlucht uit Teheran. Nadat de passagiers de 737 hadden verlaten, startten de monteurs met de routinechecks van de CFM56-motoren. Na de controles werden standaard veiligheidsmaatregelen genomen zodat grondmedewerkers (en andere passanten) gepaste afstand houden van de motoren. Daarna werden die gestart om proef te draaien. Echter, een van de technici had een stuk gereedschap daarin laten liggen. Hij liep volgens de Duitse krant de BILD naar de motor, maar werd door de enorme zuigkracht erin gezogen. Sensitive content – Viewers Discretion Advised : On 2nd July, an aircraft engineer of Varash Airlines at Chabahar Konarak Airport, (ZBR/OIZC) of Iran, while engaged in the maintenance activity of a Boeing 737-500 aircraft (EP-VAF), in the vicinity of the running Right engine,… pic.twitter.com/XQ1eceNzv6— FL360aero (@fl360aero) July 9, 2024

Motor ingezogen

Hij had geen enkele mogelijkheid zich terug te trekken. Als gevolg van het incident werden stoffelijke resten van de grondmedewerker aangetroffen. Op een video, die na het ongeval gemaakt werd, is te zien dat de brandweer, die snel ter plaatse was, de motor van de 737 bluste. Na het incident stond de machine een week aan grond op het vliegveld van Chabahar. De Iraanse luchtvaartautoriteit stelde een onderzoek in.

Incident op Schiphol

Het incident volgt nadat twee maanden geleden een monteur op Schiphol de motor van een Embraer E175 van KLM ingezogen werd. Hoewel het motief van het incident met de 737 erop lijkt te duiden dat de monteur een stuk gereedschap vergeten was, werd bij het incident in Amsterdam achteraf bekendgemaakt dat sprake was van zelfdoding. De inzittenden van de E175 zagen het ongeval na de pushback live gebeuren.