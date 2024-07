Nieuwe Israëlische airline bijna van start

Terwijl meerdere luchtvaartmaatschappijen wegens de instabiele veiligheidssituatie vluchten naar Israël schrappen is er in het land een nieuwe airline opgericht.

Air Haifa krijgt als thuisbasis het kleine vliegveld bij de havenstad Haifa, in het noorden van Israël. De nieuwe maatschappij verwacht over een paar weken haar eerste toestel in ontvangst te nemen: een ATR 72-600. In september wil het bedrijf haar eerste commerciële vluchten uitvoeren. De komende maanden worden er nog eens twee ATR’s geleverd aan de airline.

‘We zijn blij met de komst van ons eerste vliegtuig. Air Haifa is de eerste nieuwe Israëlische maatschappij sinds de jaren negentig en de eerste commerciële airline op Haifa Airport’, aldus Gonen Usishkin, oprichter van het bedrijf. De maatschappij wil Haifa onder andere verbinden met de Israëlische badplaats Eilat en bestemmingen in Cyprus, Griekenland en Turkije.

Conflict

Opmerkelijk is dat Haifa niet ver van de grens met Libanon ligt. In die regio speelt momenteel het conflict tussen Israël en de Libanese Hezbollah-beweging. De spanningen in de omgeving blijven alsmaar stijgen. Om die reden besloten maatschappijen als easyJet en KLM opnieuw vluchten te schrappen naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv. Internationaal groeien de zorgen over een escalatie in het conflict. ‘Eén overhaaste beslissing of misrekening kan een catastrofe teweegbrengen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat’, zei EU-buitenlandchef Borrell vorige maand.