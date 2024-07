Oeps! Passagier opent verkeerde deur

Een passagier die voor het eerst met het vliegtuig op reis ging was op zoek naar het toilet. Ze zorgde daarentegen onbewust voor de evacuatie van het toestel.

Air China-vlucht CA2754 zou vorige week van Quzhou naar Chengdu vliegen. De Airbus A320 steeg alleen nooit op. Toen de machine nog bij de gate stond, wilde een vrouwelijke passagier gebruik maken van het toilet. Omdat ze nog nooit eerder had gevlogen wist ze niet precies waar die was. Haar ogen vielen op een deur waarvan zij dacht die van het toilet was. Toen ze de deur opende ontdekte ze dat ze verkeerd zat.

In plaats van de toiletdeur, opende ze een normale deur van de Airbus. Als gevolg werd direct de evacuatieglijbaan uitgeklapt. Het is niet duidelijk of op dat moment ook cabinepersoneel in de galley aanwezig was. Alle passagiers moesten na het incident het vliegtuig verlaten. Omdat CA2754 een van de laatste vluchten was van die dag verbleven de reizigers in hotels. De vrouw die de deur opende werd later door de politie ondervraagd. Het ongeoorloofd openen van een nooduitgang van een vliegtuig kan in China leiden tot hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen.

British Airways

Bij British Airways wordt ook opvallend vaak per ongeluk een slide geactiveerd. In januari overkwam het een purser op een Boeing 787 van de luchtvaartmaatschappij tijdens een instructie aan een jonge collega. In dat geval slaagden de monteurs erin het toestel weer snel operationeel te maken. De Dreamliner vertrok uiteindelijk na goedkeuring en toestemming van de ingenieurs met iets meer dan een uur vertraging terug in de richting van Heathrow.

Begin vorig jaar gebeurde het tijdens de pushback op Londen Heathrow. Naar verluidt veroorzaakte een jonge aanwinst het voorval. De passagiers moesten het vliegtuig verlaten en de luchtvaartmaatschappij regelde voor hen een andere machine. Enkele maanden later zorgde wederom een nieuw bemanningslid voor eenzelfde incident. Dit keer gebeurde het tijdens de pushback van een Airbus A350 op Austin (Verenigde Staten). Tot slot activeerde een crewlid de glijbaan vlak na een landing van een A320 op het vliegveld van Madrid.