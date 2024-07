Sun Express introduceert innovatieve ‘Finlets’

Sun Express heeft een nieuwe innovatie geïntroduceerd op haar Boeing 737-800-vliegtuigen. Het is de eerste Europese airline die de stap neemt.

De nieuwe technologie, genaamd Finlets, moet oudere vliegtuigen zuiniger maken. Het systeem, ontwikkeld door het Amerikaanse Vortex Control Technologies, wordt aan de staartsectie van een vliegtuig bevestigd. De kleine vinnen hebben invloed op de luchtstroom en verminderen de wrijvingsweerstand. Sun Express heeft sinds mei vijf 737-800’s van Finlets voorzien. De luchtvaartmaatschappij verwacht nog eens 25 toestellen uit te rusten met het systeem.

De airline hoopt dat het ongeveer 1,9 miljoen liter brandstof per jaar kan besparen en de CO2-uitstoot met ongeveer zes miljoen kilo kan verminderen. Op basis van de huidige prijzen bespaart de maatschappij dan ruim 1,3 miljoen euro in drie jaar tijd. De Finlets zijn momenteel uitsluitend gecertificeerd voor de Boeing 737-700, -800 en -900. Het systeem is ook al getest op een C-17 van de Amerikaanse luchtmacht. Delta heeft aangekondigd de vinnen te testen op een van haar 737-900’s.

AeroSHARK

Swiss en Lufthansa Cargo hebben ook een bijzondere innovatie toegepast op een deel van hun vliegtuigen. Delen van de rompen zijn uitgerust met AeroSHARK. Een structuur van haaienhuid dat de aerodynamica verbeterd. AeroSHARK is een technologie die werd ontdekt in 2018 door onderzoekers van de Harvard. Door het plaatsen van het patroon van haaienhuid op vliegtuigen, wordt de brandstofefficiëntie verbeterd. De oppervlaktestructuur van AeroSHARK bestaat uit ribbels van ongeveer 50 micrometer en imiteert de eigenschappen van haaienhuid. Door AeroSHARK structuur toe te passen wordt de wrijvingsweerstand van het vliegtuig verlaagt. Hoe lager de wrijvingsweerstand van een vliegtuig in de lucht, hoe lager het brandstofverbruik.