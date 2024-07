737 krijgt klapband tijdens takeoff | Video

Een Boeing 737-800 van American Airlines kreeg woensdag tijdens het vertrek van Tampa International Airport een dubbele klapband. Het incident werd door een spotter op beeld vastgelegd.

Het toestel zou American Airlines-vlucht AA590 uitvoeren naar Phoenix. Tijdens de take off van baan 19R klapten twee banden van het rechter hoofdonderstel. Om die reden brak de crew de start onmiddellijk af. Op beelden van een vliegtuigspotter is te zien dat delen van de banden in het rond vlogen en het toestel iets naar rechts helde. De machine betrad aan het eind van de baan een taxibaan waar het tot stilstand kwam.

De hulpdiensten werden direct ingeschakeld. De brandweer bluste het onderstel omdat er een kleine brand was ontstaan. De vlucht werd vervolgens geannuleerd. De 180 inzittenden bleven allen ongedeerd. De 737, registratie N908AN, staat nog altijd op de luchthaven van Tampa.

Schade

Vliegtuigen krijgen incidenteel te maken met een klapband. In de meeste gevallen kunnen toestellen op eigen kracht naar de gate taxiën en vallen de verstoringen mee. In andere gevallen kan het zijn dat het vliegtuig en/of de baan beschadigd raken door een dergelijk voorval. Zo raakte een Boeing 747 van Atlas Air vorige maand beschadigd toen die een drievoudige klapband kreeg. De resten van de banden sloegen tegen de romp waardoor er enkele gaten en scheuren in ontstonden.