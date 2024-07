Annuleringen op luchthaven Stuttgart na fout piloot

Een piloot wilde woensdagavond met zijn Piaggio P-149D op Stuttgart Airport landen. Hij was echter iets belangrijks vergeten.

Een een 65-jarige man steeg woensdag met zijn P-149 op van de Duitse luchthaven voor een rondvlucht over het natuurgebied Zwabische Jura. Na de vlucht ontving de piloot klaring van de luchtverkeersleiding om te landen op baan 07. De nadering verliep zonder problemen. De vlieger had echter niet door dat hij het onderstel niet had uitgeklapt.

Als gevolg landde het vliegtuig, registratie D-EFVI, op haar buik op de enige start- en landingsbaan van Stuttgart Airport. Volgens de lokale politie gleed de machine enkele honderden meters over de baan voordat die tot stilstand kwam. De piloot bleef ongedeerd en kon het toestel op eigen kracht verlaten. De luchthavenbrandweer wist de Piaggio op te tillen, zodat het onderstel kon worden uitgeklapt en de machine van de baan kon worden gesleept.

Verstoringen

Als gevolg van het incident moesten veel vluchten uitwijken naar andere luchthavens en konden andere vliegtuigen niet vertrekken. De luchthaven was zeker twee uur gesloten voor al het vliegverkeer. Een groot deel van zowel de arriverende als vertrekkende vluchten werd geannuleerd.

Omkeren

Kleine fouten kunnen soms grote gevolgen hebben in de luchtvaart. Dat ondervonden ook de crew en passagiers van een Jetstar-vlucht in 2022. De Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij was al met vijf uur vertraging vertrokken van Melbourne naar Bali. Na ongeveer vier uur vliegen kregen de reizigers een vervelende mededeling en keerde het toestel om. Uiteindelijk landde de machine na ongeveer acht uur vliegen weer in Melbourne. Volgens de airline was ‘miscommunicatie’ de reden voor het ongemak. Jetstar was vergeten om de Indonesische autoriteiten vooraf op de hoogte te brengen dat het een groter toestel op de vlucht inzette en ontving daarom geen landingsrechten.