Hoge Raad trekt conclusie over krimp Schiphol

Vrijdag deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak over de voorgenomen maatregelen omtrent de krimp van Schiphol.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de beslissing van het gerechtshof Amsterdam om het aantal slots op Schiphol te verlagen van 500 duizend naar 460 duizend geen doorgang mag vinden. De Raad stelt dat er eerst met luchtvaartmaatschappijen had moeten worden overlegd. Het afgelopen jaar hebben rechters meerdere keren de vraag behandeld of de overheid juist heeft gehandeld bij het opleggen van de krimp.

Toen in 2022 het besluit viel dat de luchthaven moest krimpen stapten luchtvaartmaatschappijen en IATA naar de rechter, stellende dat minister Mark Harbers van Infrastructuur had moeten handelen volgens de Europese ‘Balanced Approach‘. Aanvankelijk oordeelde de rechter dat de Staat deze regels had moeten volgen, maar in beroep kreeg de overheid gelijk van het gerechtshof. Nu heeft de Hoge Raad beslist dat de procedures alsnog correct doorlopen moeten worden.

Groei

Of de luchthaven de komende jaren überhaupt gaat krimpen is nog maar de vraag. Barry Madlener, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, is geen voorstander van krimp. In juni zei hij tijdens een hoorzitting het volgende: ‘Het voornemen in het hoofdlijnenakkoord is duidelijk: groei op termijn als dat mogelijk is, zonder dat de overlast toeneemt.’