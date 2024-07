Tweede leven voor ruim halve eeuw oude vliegtuigen

Het Amerikaanse Metrea kondigde donderdag aan de gehele KC-/C-135FR-vloot van de Franse luchtmacht over te nemen. De vliegtuigen zijn gemiddeld al ruim zestig jaar oud.

De verkoop van de veertien tanker/transportvliegtuigen aan Metrea is al rond. Het commerciële bedrijf verleent op contractbasis bijtankdiensten aan onder meer de Amerikaanse defensie. De Franse luchtmacht verving de verouderde vloot de afgelopen jaren met Airbus A330 MRTT’s. Het eerste toestel werd in 2018 geleverd. Inmiddels bestaat de MRTT-vloot uit twaalf operationele vliegtuigen. Een dertiende machine wordt momenteel omgebouwd in Spanje.

‘We kijken er naar uit om de KC-135’s, die de Franse luchtmacht meer dan zestig jaar hebben gediend, operationeel in te blijven zetten’, aldus Jon Thomas, directeur van Metrea Air & Space Group. ‘De vliegtuigen zijn in perfecte conditie gebleven tijdens hun Franse diensttijd en wij zullen er voor zorgen dat dat zo blijft. We zijn verheugd om te laten zien dat er nu nog meer commerciële air-to-air refuelling kan worden verstrekt aan eenheden die onze ondersteuning nodig hebben’, voegde hij toe.

KDC-10

Net als de Franse tankvliegtuigen werden ook de Nederlandse KDC-10’en verkocht aan een commercieel bedrijf. Drie jaar geleden vertrok de laatste KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht naar de Verenigde Staten. De machines zijn nu onderdeel van de vloot van Omega Air Refueling. Onlangs had een van de toestellen een primeur. In april maakte de Amerikaanse luchtmacht bekend dat een ‘Nederlandse’ KDC-10 werd ingezet om een B-52 Stratofortress en een MC-130J Hercules bij te tanken. Daarmee is het toestel het eerste commerciële vliegtuig dat die vliegtuigtypes heeft bijgetankt.