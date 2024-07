Zorgen over F-35’s op Twente Airport

Jan Schuring, voormalig waarnemend directeur van Twente Airport, vindt het geen goed idee om F-35’s op de luchthaven te stationeren.

Schuring wenst de vliegtuigen ‘een mooie toekomst toe op Groningen Airport Eelde of in Lelystad’, meldt RTVoost. Defensie onderzoekt of Twente Airport, evenals de andere twee civiele luchthavens, kunnen worden gebruikt als extra vliegbasis voor de F-35. Naar verwachting wordt eind dit jaar duidelijk welk vliegveld als beste uit de test is gekomen. De provincies Groningen en Drenthe lieten eerder weten niet achter het plan te staan om F-35’s op Eelde te stationeren. Inmiddels zijn al wel de eerste gesprekken met de polderluchthaven gevoerd.

Hoewel er tot nu voornamelijk positief is gereageerd op de plannen van Defensie omtrent de F-35 in Twente, is Schuring bang dat het problemen met zich mee zal brengen. De oud directeur stelt dat veel omwonenden goede herinneringen hebben aan het geluid van straaljagers, omdat het luchtvaartterrein tot 2008 een volwaardige vliegbasis was. Echter denkt hij dat het ook ‘een hele boel weerstand gaat oproepen’. Eerder gaf Schuring aan dat er vrijwel geen geluidsruimte beschikbaar is voor de F-35.

Toekomstplannen

Tot slot zou de eventuele komst van F-35’s veel invloed hebben op de huidige toekomstplannen van Twente Airport. Een van de pijlers voor een ‘gezonde exploitatie’ is namelijk de functie als testluchthaven, iets wat met het huidige vliegverkeer op het vliegveld prima samengaat. Een bedrijf kan de baan momenteel voor dat doeleinde geruime tijd afhuren. De beoogde luchthavenfunctie zou worden gecompromitteerd als Defensie toch in zee gaat met het vliegveld.