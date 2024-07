Russische Superjet crasht acht minuten na take-off

Een Sukhoi Superjet 100-95 van de Russische luchtvaartmaatschappij Gazpromavia, een onderneming die eigendom is van staatsbedrijf Gazprom, verongelukte gisteren in een bos.

Het toestel, registratie RA-89049, voerde zonder passagiers aan boord een testvlucht uit vanaf Lukovitsy Airfield en op weg naar Moskou Vnukovo International Airport. De Sukhoi, die in 2014 gebouwd is, had de laatste reparaties achter de rug en voerde vervolgens een testvlucht uit om er zeker van te zijn dat alle systemen naar behoren functioneerden. Aan boord van de machine zaten drie ervaren piloten die aangesloten waren bij de Sukhoi Civil Aircraft Company. Zij zouden verantwoordelijk gesteld worden voor het beoordelen van de prestaties en veiligheid van het vliegtuig naar aanleiding van de reparaties. ⚡️The moment of the fall of the 🇷🇺Russian passenger plane Sukhoi Superjet 100 this afternoon in the suburbs of Moscow



It is reported that the flight was a test flight after scheduled maintenance. Three pilots died pic.twitter.com/HLiJ9RiRy6— 🪖Military news (@front_ukrainian) July 12, 2024 Footage of the wreckage of the Sukhoi Superjet 100LR airplane that crashed in the Moscow region



Three crew members were killed.



According to preliminary information, the cause of the crash was engine failure. Spare parts for the engine were no longer supplied due to sanctions. pic.twitter.com/94Eewmzj8M— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2024

Oorzaak van crash onduidelijk

Door een vooralsnog onbekende reden kwam de Sukhoi acht minuten na take-off in de problemen en stortte neer in een bosrijk gebied in de buurt van het dorp Apraksino in het Kolomensky-district nabij Moskou. Russische mediaberichten suggereren volgens AP News dat beide motoren mogelijk waren uitgevallen als gevolg van een vogelaanvaring tijdens vertrek. Het staatsdefensieconglomeraat roept aldus de BBC echter op dat mensen niet ‘overhaast conclusies trekken’ over de oorzaak van de crash. Op videobeelden die op de sociale media verschenen, is te zien dat het ongeval voor een forse brand zorgde. De drie piloten kwamen om het leven, de lokale bevolking in het gebied waar de crash zich voltrok bleef ongedeerd. Naar aanleiding van het incident is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Gebrek aan reserveonderdelen

Sukhoi kende volgens de BBC sinds de afgekondigde sancties als vergelding op de Russische invasie in Oekraïne een groot aantal tegenslagen en vertragingen in de productie, omdat het bedrijf moeilijk aan westerse onderdelen kon komen. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de crash