Twee keer hetzelfde probleem voor Edelweiss A320’s

Twee Airbus A320-vliegtuigen van het Zwitserse Edelweiss kregen in drie dagen tot twee keer toe met hetzelfde technische mankement te maken.

Het eerste incident deed zich vorige week zaterdag voor. Het vliegtuig, registratie HB-JJL, vloog als WK356 vanuit Zürich op weg naar het Griekse eiland Kos. De Edelweiss-machine steeg 16:35 uur op en zette via Italië en de Adriatische Zee de route naar Griekenland voort. Echter, tijdens de vlucht kreeg de A320 volgens AV Herald te kampen met problemen aan het brandstoffilter. Boven de Kroatische stad Dubrovnik werd besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Na iets minder dan drie uur maakte het vliegtuig een ongeplande landing in de Zwitserse stad. Vervolgens stond het ongeveer eenzelfde aantal uur aan de grond om daarna alsnog richting Kos te vertrekken. Daar arriveerde de Edelweiss-A320 met zes uur vertraging.

Boven Kroatië kreeg het eerste toestel een probleem met het brandstoffilter © Flightradar24.com

Nog een keer hetzelfde technische mankement

Drie dagen later werd een andere A320 van Edelweiss, registratie HB-IJV, vroeg in de ochtend vanuit Zürich op pad gestuurd naar Funchal, een stad op het Portugese eiland Madeira. Boven Frankrijk kreeg de machine volgens AV Herald wederom te maken met hetzelfde technische probleem. Ter hoogte van Lyon besloten de piloten om te keren in de richting van het beginpunt. Boven het noorden van het Alpengebergte maakte de A320 één rondje waarna opgelijnd werd voor een landing in zuidelijke richting. Het toestel stond vervolgens circa vijf uur aan de grond waarna het weer operationeel verklaard werd en een vlucht naar het Spaanse eiland Mallorca uitvoerde. De passagiers werden ondergebracht in een andere A320, registratie HB-IHZ. Om 9:45 uur ging deze machine van start richting van Funchal. Het is (vooralsnog) onduidelijk of de twee incidenten verband met elkaar hielden.