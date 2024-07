777 strandt mogelijk voor maanden op Milaan Malpensa

Een Boeing 777-300 van de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM kreeg tijdens vertrek vanaf Milaan Malpensa Airport te maken met een tailstrike.

Het toestel, registratie PT-MUG, maakte zich dinsdagmiddag op voor de terugvlucht naar Sao Paulo (Brazilië). Tijdens take-off werd de machine getroffen door een tailstrike. Bij dit fenomeen komt de achterkant van het vliegtuig in contact met het asfalt. De 777 zou, blijkt uit camerabeelden, tijdens de rotatie tien seconden tegen de startbaan schuren. Dat ging gepaard met rook en stof. Uiteindelijk slaagde de flight crew er wel in, zij het met moeite, het vliegtuig van de grond te krijgen. CCTV shows LATAM Brasil 777-300 tail strike incident while departing Milan Malpensa Airport on Tuesday. The aircraft reportedly suffered significant damage and has been grounded since. pic.twitter.com/NXd44IAFjg— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2024

Holding pattern

De vliegers hadden snel door dat iets niet helemaal goed gegaan was. Al op een hoogte van 5.900 voet (omgerekend ongeveer 1.800 meter) werd de klim afgebroken. Gevraagd werd terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Echter, doordat het toestel zeker elf uur aan brandstof bij zich had, exclusief een buffer in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, kwam het in een wachtpatroon terecht. Op die manier kon de machine brandstof verbranden om vervolgens met een gewenst(er) landingsgewicht een ongeplande landing op Milaan Malpensa te maken. Zowel ten zuidwesten als ten zuiden van de Italiaanse luchthaven, die toestemming gekregen heeft vernoemd te worden naar Silvio Berlusconi, cirkelde de 777 meerdere keren rond.

Door de tailstrike keerde de 777 om naar Milaan Malpensa © Flightradar24.com

Lang aan de grond

Na ongeveer anderhalf uur landde de machine op het beginpunt. Vandaag de dag staat de machine nog steeds aan de grond op Milaan Malpensa. De verwachting is volgens Paddle Your Own Kanoo, kijkend naar een eerder voorbeeld van een Airbus A350 van Air France die februari dit jaar hetzelfde overkwam, dat de 777 lange tijd aan de grond zal blijven staan voor reparatiewerkzaamheden.