De top vijf langste KLM-vluchten

KLM bedient vandaag de dag vanaf Schiphol intercontinentale bestemmingen in verschillende continenten. Wil je echt lang onderweg zij dan is een vlucht naar Buenos Aires de beste optie.

Nummer 5: Schiphol-Osaka (Japan)

Op nummer vijf staat vlucht KL867. Deze vlucht vertrekt drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Voor deze reis wordt volgens het vluchtschema een tijd van 12 uur en 40 minuten uitgetrokken. Gegevens van Flightradar24 laten zien dat de vlucht, gezien de meest recente vluchten, binnen twaalf uur geklaard wordt. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn westerse luchtvaartmaatschappijen als reactie op de afgekondigde sancties niet meer welkom in het Russische luchtruim waardoor een vlucht onder het land langs uitgevoerd dient te worden. Dat brengt extra reistijd met zich mee. De terugvlucht, de KL868, duurt zelfs nog langer: daarvoor staat een vluchtduur 14 uur en 15 minuten genoteerd. De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 787-9.

Sinds de oorlog in Oekraïne vliegt KLM onder langs Rusland naar Osaka (en andere Aziatische bestemmingen) © Flightradar24.com

Nummer 4: Schiphol-Taipei (Taiwan)

De volgende vlucht is KL807 vanuit Schiphol naar Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Deze bestemming wordt vijf keer per week gecombineerd met de Filipijnse hoofdstad Manila. De vluchtduur naar Taipei bedraagt net zoals die naar Osaka 12 uur en 40 minuten, maar uit Flightradar24-data blijkt dat de meest recente vluchten tussen de 12 uur en 12 uur en 15 minuten duren. Over een reis vanuit Taipei naar Manila en vice versa doet de 787-9, het toestel dat op deze route wordt ingezet, ongeveer twee uur. De vluchttijd naar Schiphol is ook 14 uur en 15 minuten.

Nummer 3: Schiphol-Singapore

KLM rekent voor vlucht KL835 vanuit Schiphol naar Singapore eveneens 12 uur en 40 minuten. Hoewel de vluchtduur hetzelfde is als die naar Osaka en Taipei, geven de meest recente data aan dat deze vlucht tussen de 12 uur en 12 uur en 30 minuten duurt. De luchtvaartmaatschappij vliegt na aankomst door naar Den Pasar, Indonesië, en dan weer terug om daarna weer naar Amsterdam te vliegen. Voor die reis trekt KLM 13 uur en 15 minuten uit. De airline zet hierop iedere dag een 777-300 in.

Nummer 2: Schiphol-Tokio Narita (Japan)

De heenvlucht naar Tokio Narita bedraagt op papier 13 uur en 25 minuten. De praktijk leert dat de 787-9, het vliegtuig dat zes dagen per week op deze route wordt ingezet, deze klus tussen de 12 en 13 uur kan klaren. De terugvlucht duurt 13 uur en 40 minuten, al wijzen recente vluchtgegevens uit dat de vluchtduur tussen de 13 uur en 13 uur en 30 minuten kan bedragen.

De vlucht vanaf Schiphol naar Buenos Aires is het langst © Flightradar24.com

Nummer 1: Schiphol-Buenos Aires (Argentinië)

De langste vlucht die KLM momenteel in haar netwerk heeft, is die naar Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Deze vlucht, die bekend staat als de KL701, wordt zes keer per week uitgevoerd. Voor deze reis trekt de luchtvaartmaatschappij 13 uur en 35 minuten uit. Echter, de vluchten van deze week duurden volgens Flightradar24 ongeveer tussen de 13 en 13,5 uur. Na aankomst reist de frequent ingezette 787-9 door naar Santiago, Chili, om daarna weer naar Buenos Aires te vliegen en uiteindelijk terug te reizen naar Schiphol. Daarentegen duurt de terugvlucht in tegenstelling tot de andere vier KLM-vluchten korter: hoewel 13 uur en 5 minuten uitgetrokken wordt, klaart de 787 dit recentelijk in minder dan 13 uur.