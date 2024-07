Passagiers verlaten A321 tijdens boarding

Tijdens de boarding van een Airbus A321-vlucht van American Airlines moest deze week een evacuatie plaatsvinden.

Het toestel, registratie N917UY, stond op het punt vlucht AA2045 uit te voeren vanuit San Francisco op weg naar Miami. Tijdenshet instappen merkte Jan Jankai, een passagier die met zijn vader aan boord stapte, een brandgeur op. ‘Het rook naar verbrande kabels’, schetst hij de situatie bij ABC News. American Airlines geeft aan dat de rook afkomstig was van een laptop in de tas van een reiziger. Volgens de brandweer van San Francisco waren de batterijen de boosdoeners. Latest video footage shows the tensed moments after a laptop battery caught fire inside the American Airlines flight at SFO.



Flight attendants and the pilot can be heard asking passengers to leave their bags and get off the plane.



At least three people were injured during the…

Evacuatie

Vlak nadat Jankai de geur constateerde, zagen hij en zijn vader van meerdere kanten vlammen tevoorschijn komen. De cabine vulde zich met rook. De evacuatie ging meteen van start. Een passagier opende de middelste nooduitgang van de A321. Jankai zegt dat hij snel zijn stoelriem losmaakte en zich naar de uitgang verplaatste. ‘We dachten dat we flauw zouden vallen’, aldus de passagier. Zijn vader vertelt dat hij de brandende tas uit de nooduitgang gooide. A small fire broke out inside the cabin of American Airlines Airbus A321-231 aircraft (N917UY) at San Francisco International Airport while operating flight 2045 earlier today.



Passengers started moving to the exit and deployed the emergency slides according to sources.



Passengers started moving to the exit and deployed the emergency slides according to sources.

Verwondingen

De passagiers verlieten de A321 zowel via de noodglijbanen als via de aerobridge. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat de reizigers die via de glijbaan geëvacueerd werden, zich op het platform verzamelden. De luchthaven van San Francisco laat weten dat drie mensen tijdens de evacuatie van de glijbanen lichte verwondingen opliepen. Zij werden vervolgens naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Toen de brandweerlieden bij de A321 arriveerden, was er geen sprake meer van brand.