Twee Ryanair-piloten tegelijk overleden

Twee Ryanair-piloten die samen op weg waren naar de luchthaven van Liverpool zijn beiden bij een verkeersongeval om het leven gekomen.

Het ongeluk deed zich afgelopen donderdag vroeg in de ochtend voor. De twee, Jamie Fernandes van 24 en Matt Greenhalgh van 28 jaar, waren per taxi op weg naar het vliegveld voor een dienst. Op de snelweg M62 kwamen ze rond 05:30 uur lokale tijd, zestien kilometer verwijderd van de luchthaven van Liverpool, in botsing met twee vrachtwagens.

Botsing met vrachtwagens

Een van de vrachtwagenchauffeurs, een 61-jarige man, werd gearresteerd. Hij wordt als gevolg van gevaarlijk rijgedrag verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en ernstig letsel, aldus de politie bij The Independent. Bij het ongeval kwamen de twee piloten ter plaatse om het leven. De rijbaan tussen knooppunt 7 en 9 werd tijdelijk afgesloten. De nabestaanden van de Ryanair-vliegers werden op de hoogte gebracht en kregen ondersteuning van gespecialiseerde agenten van de politie van Cheshire. De politie roept mensen met informatie of beelden op zich te melden.

Piloten in nagedachtenis

Het nieuws kwam bij de nabestaanden hard aan. Daaronder zijn ook de leden van de Marple Rugby club. ‘Ondanks dat hij (Matt Greenhalgh, red.) al een paar jaar niet regelmatig speelde, spraken de teamgenoten van Matt uit zijn jeugd altijd met veel plezier over hem als speler en als kerel. Onze gedachten en condoleances gaan uit naar John, de rest van Matts familie, vrienden en iedereen die hem kende’, aldus de vereniging. Ook de medewerkers van Ryanair spreken hun medeleven uit. Jayne Smith, die purser is op vluchten vanuit Liverpool, noemt het overlijden ‘absoluut verwoestend’. Andere collega’s veranderden hun profielfoto’s op social media-accounts in een zwart Ryanair-logo.