A320 krijgt boven Nederland extra passagier

Aan boord van een Finnair-Airbus A320 werd afgelopen vrijdagochtend onverwachts een baby geboren.

Het toestel, registratie OH-LXF, vertrok om 7:40 uur in westelijke richting vanuit de Finse hoofdstad Helsinki op weg naar Parijs Charles de Gaulle. Via de Oostzee, Zweden, Denemarken en Duitsland vloog de A320 het Nederlandse luchtruim binnen. Naar verluidt vond de plotselinge geboorte ongeveer een uur voor de landing plaats. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine toen boven Nederland vloog.

Geboorte op vliegtuigtoilet

De vrouw zou geen idee hebben gehad dat ze zwanger was. Tijdens de vlucht zou de cabin crew aan de inzittenden hebben gevraagd of iemand met een medische achtergrond assistentie kon verlenen tijdens de plotselinge geboorte. Een brandweerman, Olli Paavola, diende zich aan. Hij had door zijn diensten reeds eerder te maken gehad met bevallingen en wist wat hij moest doen. De bevalling vond vervolgens in samenwerking met een andere passagier en het cabinepersoneel plaats in de ruimte van het vliegtuigtoilet. De moeder zat gehurkt waarna het jongetje geboren werd. ‘Het was moeilijk om te zien of het kind al volledig geboren was’, zegt Paavola in gesprek met HS. Hij sneed de navelstreng door en raapte de placenta op die in het toilet gevallen was. ‘We hebben hem wakker gemaakt, zodat het gemakkelijker was om te herkennen of alles in orde was.’

Geen ongeplande landing

Door de succesvolle geboorte was een ongeplande landing niet nodig. De A320 zette de vlucht naar Parijs de Charles de Gaulle voort waar die 2 uur en 40 minuten na take-off arriveerde. ‘Het is belangrijk dat mensen beseffen dat ze kunnen helpen en niet alleen maar vanaf de zijlijn toekijken’, aldus Paavola.