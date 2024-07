Pan Am maakt eenmalige rentree

Pan Am was in de jaren 60 en 70 dé standaard in de luxe luchtvaart. Volgend jaar wordt er een speciale tour aangeboden om passagiers te herinneren aan de ‘Golden Age of Air Travel’.

Pan Am keert volgend jaar van 27 juni tot 10 juli terug in het luchtruim. De eenmalige trans-Atlantische tour brengt passagiers naar typische Pan Am-bestemmingen, zoals New York, Bermuda, Lissabon, Marseille, Londen en Foynes. In Bermuda en Foynes, Ierland, stopten vroeger vaak Pan Am-vliegboten voordat ze de Atlantische Oceaan overstaken. Tijdens de reis verblijven de reizigers uitsluitend in luxe hotels.

De vluchten worden uitgevoerd met een ingehuurde Boeing 757. Het toestel krijgt slechts vijftig businessclass stoelen aan boord. Tickets voor de reis zijn dan ook niet goedkoop. Geïnteresseerden die alleen reizen betalen maar liefst ruim zestigduizend euro voor de tour. Liefhebbers die samen reizen betalen ongeveer 55 duizend euro per persoon. Naar verluidt is New Pacific Airlines geselecteerd om de reis uit te voeren, maar dit is nog niet bevestigd.

757

De keuze om de tour uit te voeren met een Boeing 757 vinden sommigen opmerkelijk. Pan Am had namelijk nooit 757’s in dienst. Het is daarentegen lastig om een machine in te huren waarvan het exacte type door Pan Am is gebruikt, aangezien vrijwel al die vliegtuigen niet meer operationeel zijn, of als vrachtvliegtuig dienen. Het is nog onduidelijk of de gecharterde Boeing voor de reis in een versie van het kleurenschema van Pan Am wordt gespoten.

Pan Am Experience

In 2014 en 2015 kregen geïnteresseerden ook de kans om een Pan Am-reis van Los Angeles naar London Heathrow aan boord van een Boeing 747-200 te herbeleven. Het vliegtuig en de vlucht waren daarentegen niet echt. De experience kon worden ervaren in een TV-studio. Voor 275 euro kreeg je een 4 uur durende kijk in de Pan Am-wereld van de jaren 60 en 70.