Primeur voor Amerikaanse elektrische luchttaxi

Joby Aviation, een Amerikaanse fabrikant die elektrische luchttaxi’s bouwt, heeft een recordvlucht uitgevoerd met een van haar prototypes.

Het bedrijf, dat is gevestigd in Californië, heeft met haar Joby Jet een non-stop vlucht uitgevoerd van maar liefst 841 kilometer. De machine legde de afstand uitsluitend op waterstof en in ruim 4,5 uur af. Het toestel landde met nog tien procent waterstof in de tank. Nog niet eerder werd er zo’n grote afstand emissievrij afgelegd met een vliegtuig. Ter vergelijking: de afstand tussen Amsterdam en Milaan is ongeveer hetzelfde.

Het brandstofsysteem van de Joby Jet is ontworpen door het Duitse bedrijf H2fly, dat in 2021 werd overgenomen door Joby Aviation. Het toestel wordt bijgetankt met vloeibare waterstof. De waterstof wordt vervolgens gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. De opgewekte elektriciteit drijft de zes motoren van de machine aan. Joby is van plan haar eVTOL volgend jaar voor het eerst commercieel te laten vliegen. Het toestel biedt ruimte aan een piloot en vier passagiers.

New York

Vorig jaar voerde het bedrijf de eerste elektrische taxivlucht in New York City uit. De demonstratievlucht vond plaats van de Downtown Heliport in Manhattan. JoeBen Bevirt, de oprichter en CEO van Joby Aviation, zei toen het volgende over de visie van het bedrijf over vluchten in de wereldstad: ‘We zijn van plan om stille, emissievrije vluchten betaalbaar en alledaags te maken voor de inwoners van New York. Hiermee zullen we ook de impact van helikoptergeluid aanzienlijk verminderen’.