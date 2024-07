Slippertje voor A321neo | Foto’s

Een Airbus A321neo van Cebu Pacific schoot tijdens het slepen van de taxibaan en belandde in de modder.

Het toestel, registratie RP-C4126, arriveerde afgelopen donderdag aan het einde van de avond in Manila (Filipijnen) vanuit Hong Kong. De volgende ochtend werd de machine naar een andere parkeerplaats gesleept bij terminal 3. Er zaten op dat moment geen bemanningsleden en passagiers in. Tijdens het taxiën kwam een deel van het onderstel in het gras en modder terecht, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media verschenen. ‘Vanwege het incident zijn de parkeerplaatsen 110-112 tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik, waardoor er drie parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor vliegtuigen met een brede romp’, aldus de Manila International Airport Authority (MIAA) in een verklaring aan Manila Bulletin. Cebu Pacific A321-271NX veers off the taxiway while being towed at Manila Ninoy Aquino International Airport, Philippines. The aircraft became stuck and had to be lifted by rescue equipment. pic.twitter.com/wqeVtuHBXu— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 12, 2024

Vertragingen

Als gevolg van het incident liepen meerdere vluchten vertraging op. Onder meer de inkomende vluchten van Emirates en United Airlines werden gehinderd. Afbeeldingen laten zien dat als gevolg van de vertragingen drukte in de vertrekhallen ontstond. ‘De MIAA hoopt op begrip van de passagiers van wie hun vluchten getroffen zijn door de vertragingen. Ze worden geadviseerd te wachten op aankondigingen van luchtvaartmaatschappijen over de vertrektijden’, aldus de MIAA. De vlucht die de A321neo zou uitvoeren naar Cebu, een stad in de Filippijnen, werd geannuleerd.

A321neo bevrijd

Het MIAA Aircraft Recovery-team hielp een handje bij het verwijderen van de A321neo uit de modder. Uiteindelijk was die klus rond de klok van 14:00 uur lokale tijd geklaard. Vandaag de dag staat de machine nog aan de grond op de luchthaven van Manilla.