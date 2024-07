Vliegshow afgelast na fatale crash

Vlak voor een Poolse vliegshow crashte een straaljager tijdens een oefenvlucht. De piloot overleefde het ongeluk niet.

Afgelopen weekend vierde de Gdynia Naval Aviation Brigade haar dertigste verjaardag. Ter gelegenheid van het jubileum werd een vliegshow georganiseerd op de luchthaven nabij de Poolse havenstad Gdnyia. Vrijdag vonden er repetities plaats van de demonstratieteams die deelnamen aan het evenement. Een van de oefenvluchten had echter een fatale afloop. Als gevolg van het ongeluk werd de vliegshow, die zaterdag plaats zou vinden, afgelast.

De crash vond plaats tijdens de repetitie van het M-346 Demo Team van de Poolse luchtmacht. Tijdens een manoeuvre op relatief lage hoogte dook de machine om nog onbekende reden naar beneden. Door de hoge snelheid was de piloot, Majoor Robert ‘Killer’ Jel, niet in staat het toestel een andere kant op te sturen. Als gevolg crashte het vliegtuig met een enorme klap op het luchtvaartterrein. Het incident werd door meerdere omstanders vastgelegd op beeld.

Demo Team

Het M-346 Demo Team werd vorig jaar opgericht en maakte zijn debuut op de vliegshow van Radom. Het vliegtuigtype, dat de bijnaam ‘Bielik’ draagt, is sinds 2016 in dienst bij de Poolse Luchtmacht. Het exemplaar dat vrijdag verongelukte, registratie 7714, was slechts twee jaar oud en een van de laatste vliegtuigen van dit type die door de Poolse luchtmacht in ontvangst werd genomen. Er is een grondig onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Alle demonstraties van de Poolse luchtmacht zijn voorlopig geannuleerd.