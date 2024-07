Weerfenomeen laat A320neo schommelen | Video

Piloten van een Airbus A320neo waren onlangs genoodzaakt de landing op Abha airport in Saudi Arabië af te breken. Het voorval werd vastgelegd op beeld.

De A320neo van Flyadeal, die naar verluidt een binnenlandse vlucht uitvoerde, naderde de landingsbaan toen er een dustdevil op de luchthaven ontstond. Enkele seconden voor de landing vloog het toestel door de kleine wervelwind. Door de verstorende windvlagen begon de machine hevig te schommelen. Op een video van een grondmedewerker of een passagier is te zien dat de linkervleugel van het vliegtuig vervolgens bijna de baan raakt.

De vliegers hadden de Airbus snel onder controle en braken de landing af. De tweede landingspoging verliep zonder problemen. Niemand aan boord van het toestel raakte gewond. Hoewel de A320neo uiteindelijk veilig is geland, zijn stofhozen in het verleden ruim 180 keer betrokken geweest bij ernstige incidenten volgens de National Transportation Safety Bureau (NTSB). ‘Gezien hun vaak onzichtbare aard, tenzij ze stof of puin oppakken, vormen stofhozen een risico op plotselinge en onverwachte turbulentie. Dit kan leiden tot snel verlies van lift, ongewenste rol- of gierbewegingen en andere verstoringen’, aldus de NTSB. Flyadeal A320 forced to reject its landing at Abha Airport in Saudi Arabia after flying through a strong air vortex, known as a dust devil, on the runway. pic.twitter.com/LHhW8spkgP— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 12, 2024

Windhoos

Een windhoos is een veel krachtigere wervelwind dan een stofhoos. Langs of door een grote tornado vliegen kan dan ook desastreuze gevolgen hebben. Op 6 oktober 1981 verongelukte bij Moerdijk een Fokker F28 Fellowship van de NLM. De machine kwam boven het Hollandsch Diep in een zeer zware actieve windhoos terecht met krachten waarop geen enkel verkeersvliegtuig is berekend. Hierdoor brak een vleugel van het toestel af, waarna het stuurloos werd en neerstortte. Alle zeventien inzittenden kwamen om het leven. Op de grond bezweek een brandweerman die het ongeluk zag gebeuren aan een hartaanval.