Aurigny zwaait enige Embraer 195 uit

Aurigny Air Services, de regionale luchtvaartmaatschappij van de Kanaaleilanden, heeft haar enige Embraer 195 verkocht. De vloot bestaat nu voor het eerst sinds 2014 weer volledig uit turbopropvliegtuigen.

De Embraer, registratie G-NSEY, werd doorgaans ingezet op de route tussen Guernsey, waar Aurigny Air Services is gebaseerd, en Londen Gatwick Airport. Op drukke dagen vloog de machine soms zes keer op en neer naar Londen. De machine zou eind april al buiten dienst worden gesteld, maar werd daarentegen ook in mei nog ingezet. Op 31 mei voerde de E195 haar laatste commerciële vluchten uit voor Aurigny, waarna die werd opgeslagen op Exeter Airport. Het toestel is verkocht aan de Amerikaanse leasemaatschappij Azorra Aviation.

In een verklaring gaf Aurigny vorig jaar aan dat een vloot die enkel uit turbopropvliegtuigen bestaat voor een ‘meer gestroomlijnde en efficiënte dienst’ zorgt. De verkoop van de Embraer zal ook minder verstoringen opleveren. Omdat het bedrijf over slechts één E195 beschikte kon het immers niet snel een vervangend toestel regelen. Tot slot was de machine een grote kostenpost voor de airline. Zo moest personeel speciaal worden opgeleid voor het vliegen en onderhouden van de jet. Ook beschikte Aurigny over extra gereedschap en reserveonderdelen.

Kritiek

De keuze van Aurigny om het toestel te verkopen levert op de Kanaaleilanden ook kritiek op. De ATR 72, waar de maatschappij enkele exemplaren van bezit, beschikt namelijk over slechts 72 zitplaatsen terwijl de E195 met 122 stoelen was uitgerust. Volgens Nico Bezuidenhout, Aurigny-CEO, blijft de capaciteit gelijk. Voor de Embraer komen namelijk twee ATR 72’s terug. De airline wil ook een nieuwe route openen naar Londen City, waardoor het stoelaanbod wordt verdeeld.

De vloot van Aurigny bestaat momenteel uit vijf vliegtuigen waarvan drie ATR 72-600’s en twee Dornier 228NG’s. Binnenkort komen er dus twee ATR’s bij.