Beveiliging doet twee keer gevaarlijke ontdekking

Op twee Hawaiiaanse luchthavens werden vorige week passagiers gearresteerd. De reizigers bleken opmerkelijke items mee aan boord te willen nemen.

Het eerste incident vond donderdag plaats op Hilo Airport. Medewerkers van de Transportation Security Administration (TSA), ontdekten twee granaten in een koffer tijdens de screening. Het hele gebied werd vervolgens geƫvacueerd. De explosieven opruimingsdienst werd ingeschakeld en concludeerde dat de granaten niet werkten. De koffer was eigendom van Akito Fukushima, een Japanse reiziger die weigerde te vertellen waar hij naar toe reisde. Het is nog onduidelijk hoe hij aan de explosieven kwam en wat hij er mee wilde doen. De man is door de politie gearresteerd.

De politie deed de oproep aan mensen om rekening te houden met de spullen die zij meenemen. ‘Als ze vragen hebben, neem dan contact op met de TSA om te bepalen of ze mogen reizen met de items die ze meehebben’. De volgende dag ging het echter weer mis op een ander Hawaiiaans eiland. Dit keer op de luchthaven van Honolulu.

Misdadiger

TSA-werknemers ontdekten daar munitie in de handbagage van een reiziger. De 35-jarige Anthony Fuller werd daarna gearresteerd. De zaak werd nog wat groter toen de politie erachter kwam dat hij een veroordeelde misdadiger was en daarom geen munitie mocht bezitten.

Onderschept

Vorig jaar probeerde een man een explosief aan boord van een vliegtuig te krijgen op een andere Amerikaanse luchthaven. Toen hij de koffer had ingecheckt verliet hij de luchthaven en ging naar huis. De beveiliging wist het explosief te onderscheppen en lichtte de politie in. Hoewel de man al vertrokken was werd hij later thuis door de FBI gearresteerd.