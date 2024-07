Boeing stap dichterbij certificering 777X

Afgelopen vrijdag bereikte Boeing een belangrijke mijlpaal met de start van de certificeringsvluchten voor de nieuwe 777-9.

De vliegtuigbouwer ontving daarvoor de benodigde Type Inspection Authorization van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, waardoor medewerkers van de inspectie nu mogen meevliegen op testvluchten voor de certificering. De stap is cruciaal voor Boeing. Volgens de oorspronkelijke planning zou de 777X al in 2020 in dienst treden. Maar door verschillende tegenslagen en de nasleep van de 737 MAX-crashes werd dit continu verschoven.

De verwachte introductie van de machine is nu op zijn vroegst in 2025. Onder de eerste klanten bevinden zich grote luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates, Lufthansa en Cathay Pacific. Naar verluidt gaat Korean Air op de Farnborough Airshow een order aankondigen voor twintig 777X’en. Het wordt dan de derde bestelling die dit jaar voor het toestel werd aangekondigd.

Bestellingen

Begin april plaatste een anonieme klant een bestelling voor twintig 777-9’s. Hoewel het nog onduidelijk is welke maatschappij de order plaatste, gaan er al wel geruchten rond over de potentiële kopers. Zo zou de bestelling mogelijk van Turkish Airlines of Thai Airways zijn. In maart haalde Boeing haar eerste Afrikaanse klant binnen voor het toestel. Ethiopian Airlines ondertekende een intentieverklaring voor de aankoop van acht 777-9’s, met de optie om nog eens twaalf exemplaren toe te voegen.