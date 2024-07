Dubbele domper voor Engelse voetbalfans

Nadat Engeland de EK-finalewedstrijd tegen Spanje in Berlijn verloor keerden de meeste Engelse fans maandag teleurgesteld terug naar huis.

Voor ruim honderd supporters verliep de terugreis niet zonder enige hinder. Een speciaal gecharterde Airbus A319 van Eurowings, registratie D-AWGF, zou de voetbalfans van Berlijn van Manchester brengen. Vlucht EW8470 steeg zonder problemen op vanaf Brandenburg Airport. De reis eindigde daarentegen ook weer snel. Enkele minuten na het vertrek constateerden de crew en passagiers een sterke geur in de cabine. Omdat niemand de geur kon verklaren, werd besloten terug te keren naar de Duitse hoofdstad, tot ongenoegen van de supporters.

Enkele reizigers uitten vervolgens hun frustratie op sociale media. Eurowings zou namelijk na de voorzorgslanding niks hebben geregeld om de passagiers comfortabel op te vangen. Volgens een passagier maakte een cabinelid een opmerkelijke aankondiging: ‘Stewardess op EW8470: “maak alstublieft geen foto’s, we willen geen slechte pers op sociale media.” Wilt u zo vriendelijk zijn iemand aan te stellen waar we mee kunnen praten over wat we nu gaan doen??? RIDICULOUS’

TikTok

‘Er was niemand van Eurowings die ons vanuit het vliegtuig opwachtte. We zijn letterlijk allemaal terug naar de terminal gebracht, zonder enige vorm van communicatie. Het enige bericht was van de stewardess die ons vertelde niet te filmen omdat ze ‘niet op TikTok willen staan”, aldus een andere inzittende. Maandagavond vertrekt een tweede ‘voetbalvlucht’ van Berlijn naar Manchester. Het is niet duidelijk of de gestrande reizigers allemaal mee kunnen met die vlucht.

Nederlands Elftal

Het Nederlandse elftal had dit EK ook pech, alleen was de oplossing dit keer juist het vliegtuig. Vorige week dinsdag zou het team met de trein van Wolfsburg naar Dortmund reizen waar ze een dag later tegen het Engelse elftal moesten spelen. De trein viel op het laatste moment uit, waardoor toch besloten werd een vliegtuig te huren.