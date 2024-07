PFOS ook aangetroffen in Twente

In het oppervlaktewater rond Twente Airport is de stof PFOS aangetroffen. De stof werd vroeger in het blusschuim van de Koninklijke Luchtmacht gebruikt.

Volgens de provincie Overijssel is de stof op twee locaties die voorheen onderdeel waren van de vliegbasis aangetroffen, meldt de RTVOost. Waterschap Vechtstromen ontdekte ook verhoogde concentraties PFOS in een beek die in de buurt van het vliegveld stroomt, op zo’n anderhalve kilometer van het luchtvaartterrein. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de verhoogde concentraties van de stof. Er wordt vanuit gegaan dat restanten van oud brandblusschuim de oorzaak zijn.

Eerder werd de stof ook gevonden op een ander militair oefenterrein in Overijssel, in Bathmen bij Deventer. PFOS is een vorm van PFAS, een groep van duizenden chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en nauwelijks afbreekbaar zijn. De vervuilde plekken in Twente bevinden zich allen buiten de hekken van het huidige Twente Airport. De luchthaven ligt op het noordwestelijke deel van het voormalige defensieterrein.

Andere vliegbases

Onlangs werd duidelijk dat ook andere defensielocaties in Nederland ernstig zijn vervuild met PFOS. Bodemmetingen tonen aan dat bijna alle monsters op vliegbasis Gilze-Rijen de norm voor ernstige bodemverontreiniging overschrijden. Eén monster bevatte zelfs 56 keer de toegestane waarde. De vervuiling op Gilze-Rijen is de hoogste PFOS-vervuiling in Nederland, na vliegbasis Leeuwarden. Verder zijn ook vliegbasis Eindhoven, De Kooy, De Peel, Volkel en Woensdrecht getroffen door de vervuiling. Defensie gaf toen aan van plan te zijn om alle verontreinigde terreinen te saneren