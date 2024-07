Spannende momenten aan boord van 737

Een Boeing 737 van American Airlines zou maandagavond vertrekken vanaf Chicago O’ Hare airport. De weersomstandigheden zorgden voor een gespannen situatie in de cabine.

Ten tijde van het vertrek trokken er ook zware buien over de luchthaven. Toen de 737 was gepushbacked en de piloten naar de baan wilden taxiën kregen alle passagiers tornadomeldingen op hun telefoons. Gelijktijdig kregen reizigers in de terminal de opdracht om te gaan schuilen voor een mogelijke tornado. ‘De gezagvoerder kondigde aan dat de luchtverkeersleiding en de grondafhandelaars zijn geëvacueerd. Het vliegtuig schudt hevig door de harde wind’, aldus een passagier op sociale media.

American Airlines reageerde op het bericht: ‘Het vliegtuig gaat naar een gate waar iedereen het toestel kan verlaten zodra de omstandigheden het toelaten. Bedankt voor uw begrip.’ Het is niet duidelijk of er uiteindelijk een tornado op de luchthaven is ontstaan. Er werden wel windsnelheden gemeten van maar liefst 145 kilometer per uur.

Verwoest

Tornado’s kunnen op luchthavens voor veel schade zorgen. Een deel van Eppley Airfield, de luchthaven van Omaha, Nebraska, is eerder dit jaar verwoest door een tornado. De terminal, die ontruimd moest worden, bleef bespaard. Kleine hangaars aan de oostzijde van het luchthaventerrein hadden minder geluk. Slechts een klein deel van een hangaar stond nog overeind. Verspreid over het terrein lagen tientallen verwoeste en zwaar beschadigde vliegtuigen.

Schade

In 2019 richtte een tornado veel schade aan op de luchthaven van Memphis. Tijdens de storm werden er allemaal losse containers en onderdelen rondgeslingerd, die uiteindelijk voor forse schade aan de Boeing 757-200 van UPS zorgden. Ook een vliegtuigslurf moest het ontgelden. Reizigers in de terminal waren werden naar de toiletten geleid om de veiligheid te garanderen. De storm opende namelijk deuren en maakte ramen kapot.