EasyJet kondigt nieuwe route vanaf Schiphol aan

EasyJet start vanaf 28 oktober dit jaar met vluchten vanuit Schiphol naar de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh.

Vanaf vandaag zijn de tickets beschikbaar. De heenvlucht, de EJU7975, vertrekt iedere maandag 11:10 uur vanaf Schiphol en arriveert na iets meer dan vijf uur in Sharm El Sheikh. De terugvlucht, de EJU7976, vangt 18:00 uur lokale tijd aan en keert 22:35 uur terug in Amsterdam. De tickets zijn te koop vanaf 89,50 euro.

Egyptische badplaats

De Egyptische badplaats ligt in het uiterste zuiden van Egypte en staat bekend om haar zandstranden en koraalriffen. Tevens is de stad rijk aan cultuur en zijn historische bezienswaardigheden te bewonderen. In de wintermaanden is deze stad de ideale escape voor Nederlanders die niet van koud winterweer houden. Behalve easyJet vliegt Transavia in de winter eveneens twee keer per week vanaf Schiphol naar Sharm El Sheikh.

Bestemmingen

De Egyptische badplaats is voor easyJet de veertigste bestemming vanaf Amsterdam. Vorige maand kondigde de luchtvaartmaatschappij, die na KLM de grootste in Amsterdam is, vier extra Europese bestemmingen voor de winter aan. Vanaf 27 oktober vliegt easyJet twee keer per week tussen Schiphol en Larnaca (Cyprus), terwijl een dag later Pristina aan het netwerk wordt toegevoegd. Zeven dagen daarna wordt Madeira twee keer per week aangesloten. Op 15 december gaat de dienst naar het Noorse Tromsø van start. Deze wordt het volledige winterseizoen voortgezet. ‘De nieuwe routes zijn een mooie toevoeging aan ons aanbod waarmee we reizigers willen verrassen met diverse mogelijkheden om Europa nog verder te ontdekken. Zowel in de winter- als de zomermaanden’, liet William Vet, topman van easyJet Nederland, eerder weten.