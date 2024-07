Emirates plaatst nieuwe order bij Boeing

Dinsdag kondigde Emirates aan een bestelling bij Boeing te hebben geplaatst voor vijf extra 777F-vrachtvliegtuigen. De maatschappij wil haar vrachtcapaciteit snel uitbreiden.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO van Emirates, zei in een persbericht: ‘De vraag naar onze diensten groeit exponentieel. De investering in extra Boeing 777-vliegtuigen stelt ons in staat de stijgende vraag van klanten tegemoet te komen. Het is ook onderdeel van ons strategisch groeiplan op de lange termijn’. De topman voegde eraan toe dat de maatschappij nu gaat kijken naar de toekomstige vrachtvloot en alle beschikbare vliegtuigopties zal beoordelen.

De vijf nieuwe toestellen worden vanaf volgend jaar geleverd. Emirates had nog een order staan voor vijf 777F’s die vanaf dit jaar worden geleverd. De vrachtvloot wordt in de toekomst nog verder aangevuld met tien omgebouwde 777-300ER’s. De airline zal met de komst van nieuwe vrachtvliegtuigen verouderde toestellen buiten dienst stellen. Welke vliegtuigen als eerste worden uitgefaseerd is niet duidelijk. De oudste 777F’s van de SkyCargo-vloot zijn pas elf jaar oud.

Boeing 747

Vorig jaar werd duidelijk dat Emirates SkyCargo weer twee 747-400F’s terugbrengt in de operatie. De Jumbo’s worden vanaf augustus voor een lange periode geleased en zullen vliegen tussen Dubai, Chicago en Hongkong. Het is een kleine zes jaar geleden dat de maatschappij voor het laatst met de 747 vloog. Emirates wil met alle extra vliegtuigen haar capaciteit op korte termijn uitbreiden. ‘Hoewel de huidige marktvolatiliteit anderen doet aarzelen, gaat Emirates SkyCargo op volle kracht vooruit met onze plannen. De twee 747F’s die we hebben geleased geven ons meteen meer capaciteit, terwijl we wachten op de leveringen van vijf nieuwe 777F’s in 2024 en 2025.’ Daarnaast komen er nog tien passagiers-777’s bij, die de komende vijf jaar worden omgebouwd tot vrachtvliegtuigen. ‘We denken echter dat we er zelfs met al die extra vliegtuigen nog niet zijn’, zei Nabil Sultan, VP van Emirates, vorig jaar.