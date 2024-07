Feestje United Airlines op Schiphol

United Airlines vliegt deze maand 25 jaar tussen Schiphol en New York Newark. Dat blijft bij de luchtvaartmaatschappij niet onopgemerkt.

United Airlines vliegt sinds 1999 tussen de twee steden. Sindsdien voerde de maatschappij 20.000 vluchten op deze route uit en maakten 3,3 miljoen reizigers gebruik hiervan. Behalve de hoeveelheid passagiers vervoerde United Airlines ook nog eens 126.000 ton aan vracht. ‘We zijn er trots op dat we het 25-jarig jubileum van onze dienst Amsterdam-New York/Newark mogen vieren’, aldus Rudy Horn, Country Sales Manager van United Airlines voor Nederland, in een verklaring. Vandaag de dag vliegt de luchtvaartmaatschappij dagelijks als UA70 (Newark-Schiphol) en UA71 (Schiphol-Newark) op en neer. Op deze route zet United Airlines momenteel een Boeing 777-200 in, maar vanaf augustus wordt die vervangen door de 767-400.

Andere Amerikaanse steden

Behalve Newark vliegt United Airlines eveneens vanuit Schiphol naar Chicago, Houston, San Francisco en Washington. Vanuit die Amerikaanse knooppunten kunnen reizigers gemakkelijk doorreizen naar steden in de Verenigde Staten en andere plaatsen op het Amerikaanse continent. ‘Onze vluchten van Amsterdam naar vijf van onze Amerikaanse hubs op het vasteland bieden onze klanten in Nederland een uitgebreide reiskeuze en de mogelijkheid om voor de zomer van 2024 door te verbinden naar meer dan 150 bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika’, zegt Horn. Schiphol is op haar beurt eveneens blij dat United Airlines dagelijks te zien is op de luchthaven. ‘Wij zijn blij met de uitstekende samenwerking met United, bestaande uit vijf dagelijkse diensten van en naar de Verenigde Staten vanaf AMS’, aldus Joery Strijtveen, Senior Manager Aviation Partnerships.