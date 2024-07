KLM pakt bijna nieuwe Embraers in op Twente Airport

In juni arriveerden twee bijna nieuwe Embraer E2’s voor opslag op Twente Airport. Een van de toestellen is inmiddels volledig ingepakt.

KLM Cityhopper parkeert de machines, registraties PH-NXA en PH-NXD, voor lange tijd op de Twentse luchthaven. Door de aanhoudende problemen met motoren van de Pratt & Whitney 1000G-serie kan de maatschappij haar Embraer E2-vloot niet optimaal benutten en is ze genoodzaakt vliegtuigen aan de kant te zetten. De twee vliegtuigen staan op Twente Airport omdat de parkeerkosten aanzienlijk lager zijn dan op Schiphol.

Door enkele vliegtuigen te stallen zijn er in elk geval voldoende (reserve)motoren beschikbaar om de actieve vloot operationeel te houden. Aangezien de weersomstandigheden in Nederland niet het meest optimaal zijn voor het lang parkeren van vliegtuigen, is een van de machines, de PH-NXD, ingepakt met een wit zeil. Het andere toestel zal naar verwachting ook een ‘nieuwe jasje’ krijgen. De E2’s vergezellen een Russische Airbus A220 die al ruim vier jaar op de luchthaven staat geparkeerd.

De PH-NXD tijdens het inpakken op Twente Airport © Arjen Vonk

Inmiddels is de PH-NXD volledig ingepakt © Tim Volmer

Je zou niet zeggen dat het rechtertoestel normaal fel blauw is © Tim Volmer

Drie opgeslagen vliegtuigen op Twente Airport, een Airbus A220, en twee Embraer E2’s © Tim Volmer

Beschikbaarheid

RTX Corporation, voorheen Raytheon en het moederbedrijf van Pratt & Whitney, liet vorig jaar weten dat door inspecties en revisies van motoren ‘sommige’ Airbus A220’s en Embraer E2’s niet kunnen vliegen. Ook zijn er vrijwel geen reservemotoren beschikbaar. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting werd later bijgesteld naar driehonderd dagen.

Poedermetaal

Afgelopen juli werd een zeldzaam mankement vastgesteld in het poedermetaal dat wordt gebruikt om bepaalde motoronderdelen te produceren. Als dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen er scheuren in de componenten ontstaan wat de vliegveiligheid in gevaar brengt. Naar schatting worden ongeveer duizend motoren uit dienst gehaald voor grondige inspectie.