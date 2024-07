KLM zoekt het op de weg

KLM gaat samenwerken met Uber. Leden van het Flying Blue-programma konden al miles sparen bij het doen van Amazon-bestellingen, en krijgen nu ook punten voor taxiritten.

Het systeem werkt in Nederland en Frankrijk. Leden van Flying Blue kunnen nadat zij hun account gekoppeld hebben in de Uber-app één mile sparen voor elke euro die uitgegeven wordt aan een rit. De hoeveelheid miles wordt verdubbeld voor klanten die maandelijks vier of meer ritten maken. Vervolgens kunnen de gespaarde KLM-miles ingezet worden voor wereldwijde vluchten, upgrades en accessoires als elektronica en schoonheidsproducten.

Eerdere samenwerking

Eerder ging Air France-KLM al een samenwerking aan met Amazon. Voor iedere bestede euro kunnen leden daar drie miles sparen. Op deze manier krijgen Flying Blue-leden nog meer mogelijkheden om hiervoor te sparen. ‘Zo kunnen we onze leden extra manieren bieden om Miles te verdienen in hun dagelijks leven. Bij Flying Blue is ons doel tastbare voordelen te bieden die passen bij de levensstijl van onze 24 miljoen leden wereldwijd. Met Uber als onze exclusieve partner laten we zien dat we Air France en KLM klanten willen ondersteunen vóór, tijdens en na hun reis met ons’, aldus Ben Lipsey, Senior Vice President Customer Loyalty en President van Flying Blue bij het luchtvaartconcern, in een verklaring.

Ritten in Parijs en Amsterdam

Uit recente data blijkt dat meer dan één op de zeven ritten in Parijs en Amsterdam begint of eindigt in de buurt van de luchthavens, de thuisbases van Air France en KLM. ‘Met deze samenwerking kunnen we gebruikers van de Uber-app helpen Flying Blue-miles te verzamelen bij elke rit. Of je nu met Uber naar je werk reist of een nieuwe stad bezoekt, elke rit helpt je om dichter bij een droom bestemming te komen met KLM en Air France’, zegt Anabel Diaz, EMEA Vice President Mobility bij Uber.