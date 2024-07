Bijzondere 747 onverwachts op bezoek op Schiphol

Een Boeing 747 in retro-livery van Lufthansa was woensdagmiddag eventjes te zien op Schiphol.

Het toestel, registratie D-ABYT, was onder vluchtnummer LH440 onderweg van Frankfurt naar het Amerikaanse Houston. De Jumbo vloog al boven Schotland toen besloten werd uit te wijken vanwege een medisch noodgeval. Daarop werd koers gezet richting Schiphol, waar de 747 rond 13:00 uur ‘s middags veilig landde. Het is niet duidelijk waarom besloten werd niet naar een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk uit te wijken.