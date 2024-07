De Mos in de bres voor Rotterdam-The Hague Airport

De Haagse gemeenteraadspartij Hart voor Den Haag van Richard de Mos heeft verontwaardigd gereageerd over recente berichten over een mogelijke sluiting van Rotterdam-The Hague Airport.

Eerder deze week kwam naar buiten dat de Provincie Zuid-Holland een onderzoek is gestart naar de economische waarde van Rotterdam-The Hague Airport. Het provinciebestuur onderzoekt ook alternatieve scenario’s voor de toekomst van de luchthaven. Zo wordt gekeken naar sluiting en het veranderen van het luchthaventerrein in een natuurgebied, bedrijventerrein of woonwijk.

Waar omwonenden -en zoals eerder bleek diverse politieke partijen uit de regio- een mogelijke sluiting zouden toejuichen geldt dit niet voor de markante Haagse politicus Richard de Mos. De Hagenees, leider van Hart voor Den Haag, noemt deze ontwikkeling ‘een ernstige bedreiging voor de economische groei van de regio Haaglanden’. Eerder gaf Hart voor den Haag al aan dat de partij RTHA als instrumenteel ziet voor Den Haag als gaststad voor internationale evenementen en organisaties. ‘Deze luchthaven is essentieel voor de internationale bereikbaarheid van onze regio. Het verlies hiervan zou een enorme klap betekenen voor de zakelijke markt en het toerisme in Den Haag en de regio Haaglanden’, aldus De Mos. ‘Het sluiten van Rotterdam-The Hague Airport zou pure kapitaalvernietiging zijn. Alleen het idee al is knettergek!’

Discussie in Den Haag

Hoewel het onderzoek een provinciale aangelegenheid is laait ook de politieke discussie over de toekomst van Rotterdam-The Hague Airport weer op in Den Haag. En dat is best opvallend: de stad is, anders dan Rotterdam, geen aandeelhouder in de Schiphol Group waarvan Zestienhoven deel uitmaakt. Toch deden diverse Haagse politici eerder al hun zegje. ‘Wat ons betreft mag het vliegveld echt sluiten’, stelde bijvoorbeeld fractievertegenwoordiger George Ongkiehong van de Partij voor de Dieren (PvdD) tegenover Den Haag FM. Vorig jaar werd de naam van de luchthaven mikpunt van GroenLinks. Zo gaf fractievoorzitter Maarten de Vuyst te kennen voorstander te zijn van het inkrimpen van de luchtvaart en tegenstander van de luchthaven nabij Rotterdam: ‘We hoeven onze naam niet op dat vliegveld in 010′.

Hart voor Den Haag spreekt zich daarentegen uit voor het behoud van de luchthaven en groei van het aantal commerciële vluchten. Dit standpunt blijkt ongewijzigd: ‘We roepen de provincie Zuid-Holland op om het onderzoek naar de sluiting te stoppen en in plaats daarvan te focussen op de verdere ontwikkeling van de luchthaven’. De partij heeft een debat over de kwestie aangevraagd in de gemeenteraad.