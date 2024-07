F-16-verjaardagsfeestje tijdens Britse vliegshow

De Royal International Air Tattoo (RIAT) is een jaarlijks evenement waar veel liefhebbers van militaire luchtvaart naar uitkijken. De vliegshow op RAF Fairford die aanstaande vrijdag begint, heeft dit jaar de 50e verjaardag van de F-16 als hoofdthema.

Een grote variatie aan F-16’s zal te zien zijn, zowel op de grond als in de lucht. Maar liefst elf landen hebben toegezegd één of meer F-16’s te sturen, waaronder Jordanië en Marokko als opmerkelijkste deelnemers. Deze landen tonen hun gevechtsvliegtuigen zelden of nooit buiten hun thuisland. Van dichterbij huis zijn Nederlandse en Deense F-16’s. Voor de Nederlandse F-16’s is het zeker de laatste keer dat ze op Fairford te zien zijn, met het naderende afscheid in september. Het 312 squadron van Volkel is van plan de J-197 te sturen, een F-16 met speciale beschildering. Deense en Turkse F-16’s zullen een vliegdemonstratie geven tijdens de Air Tattoo. Een CF-18 Hornet van de Canadese luchtmacht © Leonard van den Broek

Neventhema’s van de Air Tattoo dit jaar op 19, 20 en 21 juli zijn het 100-jarig jubileum van de Canadese luchtmacht en het 75-jarig bestaan van de NAVO. De Canadese luchtmacht neemt met een groot aantal toestellen deel aan de show, waaronder een CF-188 Hornet die zal voorvliegen. Ook de luchtmachten van veel andere NAVO-partners sturen een afvaardiging naar Fairford. In de categorie “voormalige vijanden” is er een debutant dit jaar. De Servische luchtmacht stuurt dit jaar voor het eerst een vliegtuig naar Fairford, in de vorm van een gloednieuw transportvliegtuig, een C295MW. Ironisch genoeg is het dit jaar 25 jaar geleden dat de NAVO grootscheepse luchtaanvallen uitvoerde op Servië. Een Nederlandse F-16 schoot toen een Servische MiG-29 neer.

Het Midden-Oosten is dit jaar ook sterk vertegenwoordigd, met naast Jordanië ook Saoedi-Arabië en Qatar. De Saoedische luchtmacht zal aanwezig zijn met het demonstratieteam “Saudi Hawks” en een F-15SA Eagle. De Qatarese luchtmacht neemt onder meer deel met een gloednieuwe F-15QA “Ababil”. Dit vliegtuig zal worden voorgevlogen door een testvlieger van Boeing.

RIAT is de grootste militaire vliegshow ter wereld, kijkend naar het aantal deelnemende toestellen. Jaarlijks komen zo’n 350 deelnemende vliegtuigen naar Fairford en 150.000 tot 200.00 bezoekers. Volgens het Guiness Book of World Records was de RIAT in 2003 een record, met maar liefst 535 vliegtuigen. Voor de show op zondag zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Up in the Sky is erbij en zal uitgebreid verslag doen van de show!