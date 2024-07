Kleurrijk Mondriaan-vliegtuig verongelukt

Op vliegveld Hilversum is woensdagmiddag een opvallend GA-vliegtuig verongelukt na een motorstoring.

Rond het middaguur kondigde de piloot van het toestel, registratie PH-MON, via de radio aan dat er problemen waren met de motor. Uiteindelijk wist het zelfbouwvliegtuig, een Van’s RV-12, vliegveld Hilversum te bereiken, maar ging het bij de landing alsnog mis. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan, maar verschillende media melden dat de motor er tijdens de landing helemaal mee zou zijn opgehouden. ‘Het is ongeveer twintig meter naar beneden gevallen op het grasveld van het vliegveld. Toen is die gestuiterd, gedraaid en weer op het grasveld terechtgekomen’, meldt een woordvoerder van de brandweer tegenover NH Nieuws. Het vliegveld was als gevolg van het ongeluk enige tijd dicht.

De twee inzittenden van het toestel zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig zelf raakte zwaar beschadigd. De felle kleuren en zwarte lijnen – evenals de registratie – waarvan de RV-12 voorzien is, zijn een verwijzing naar de stijl van kunstschilder Piet Mondriaan. Het toestel werd in 2020 afgebouwd en is er één van een handvol van het type in Nederland.