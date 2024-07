Schiphol Siësta? En concurrentie voor de 737 en A320? | Podcast

Waar gaat Goof & Goot nu weer over? Welaan: over de aanstaande Schiphol-rustperiode tussen twee en vier ‘s middags, natuurlijk! En over nieuwe concurrenten voor de aloude ‘zeven-drie’ en A320. En over Fat Amy. Een goedbedoelde sneer naar onze nieuwe Fighter/Bomber, die het zo moeilijk heeft om het warme plekje van de F-16 in de Hollandse Harten over te nemen. De nickname ‘Battle Penguin’ helpt daarbij natuurlijk ook niet mee. G&G hebben het verder over in het IJsselmeer gecrashte Wellingtons, en neergestorte Stirlings bij Arnhem. En over Yaks in de Oekraïne. Enfin: laat maar zitten, dus? Of wekken al die onderwerpen toch wel weer uw nieuwsgierigheid? Bedenk dan: echt teleurgesteld bent u nog nooit. Ook dit keer niet. Beloven we. Luister maar.

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

